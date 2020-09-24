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Травмы, статус запасного, новый проект клуба. Почему карьера Бахтиярова в "Сочи" сплошное разочарование

Игрок "молодежки" должен вернуться в КПЛ.

Травмы, статус запасного, новый проект клуба. Почему карьера Бахтиярова в "Сочи" сплошное разочарование
Фото: ФК "Сочи"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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На старте нового сезона РПЛ у нас всегда есть повод поговорить сразу о трех казахстанских игроках - Исламбеке Куате, Бахтиере Зайнутдинове и Марате Быстрове, хотя в лиге выступает еще один наш молодой игрок - Акмаль Бахтияров, о котором мы вынуждены вспоминать нечасто. Корреспондент Vesti.kz коротко рецензирует, что происходит с карьерой одного из самых перспективных футболистов страны. 

Когда Бахтияров со скандалом уходил из "Кайрата", то претензии со стороны футболиста были в том числе из-за отсутствия игровой практики в основной команде. Транзитом через Армению казахстанский нападающий оказался в "Сочи". На тот момент это представлялось так: хороший, растущий клуб, который будет рассчитывать на молодых игроков. Но в итоге спустя несколько месяцев в "Сочи" поменялось очень многое, клуб заполонили игроки "Зенита", зимой сменился тренер, схема и шансы Акмаля на попадание в основу приблизились к нулю. 




Кроме того, российская лига во многом силовая - совсем не для техничного и малогабаритного казахстанца. С момента пребывания в России Бахтияров очень часто находился в лазарете. Даже если взять новый сезон, Акмаль восстановился после травмы, сыграл семь минут с "Рубином", а потом опять вылетел из-за повреждения. 

Если взглянуть с точки зрения статистики на карьеру Акмаля в "Сочи", то все выглядит еще печальнее. Сезон-2018/19 в ФНЛ  - шесть матчей, 193 минуты, сезон-2019/20 в РПЛ и Кубке России - три матча, 90 минут, сезон-2020/21 в РПЛ - один матч, семь минут. Ни одного результативного действия в официальных матчах за полтора года, лишь два матча в стартовом составе за весь период в России. 

Для сравнения, в дебютный сезон в основной команде "Кайрата" Бахтияров сыграл четыре матча в Кубке Казахстана - 304 минуты, один гол, два ассиста. То есть, за полгода в Казахстане он сыграл больше и эффективнее, чем за полтора года в России. 



Желание Акмаля пробовать себя в более качественной лиге - это несомненный плюс, но быть перманентным запасным в таком возрасте - это огромный минус, к тому же учитывая потенциал игрока. Дмитрий Селюк, представляющий интересы  Бахтиярова, уже говорил, что к его клиенту есть постоянный интерес от клубов КПЛ, так вот, кажется, аренда в зимнее трансферное окно и возвращение домой является наиболее оптимальным решением для нападающего в ближайшее время. 

Фото: ФК "Сочи"© (1), ФК "Кайрат"© (2)

 

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Метки:
Бахтияров Акмаль Премьер-лига России Сочи ФК Сборная РК по футболу Кайрат ФК

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