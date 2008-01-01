"Если бы Карпин сказал, Баха бы остался". Агент Зайнутдинова - о предложении из Европы, доверии в "Ростове" и зарплате в ЦСКА

Все детали трансфера казахстанца в РПЛ.

Фото: ПФК ЦСКА©
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Сегодня 19:51
Как состоялся трансфер полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова из "Ростова" в ЦСКА, почему был отклонен вариант из Европы и насколько увеличился личный оклад игрока - об этом в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал агент футболиста Евгений Новиков. Также он отметил, что значительную роль в прогрессе казахстанца сыграл Валерий Карпин

- Евгений, до перехода в ЦСКА вы долгое время говорили, что Бахтиер близок к продлению контракта с "Ростовом", но в итоге он ушел. Как я понимаю, все произошло так быстро и неожиданно даже для вас?

- Да, пандемия повлияла на многие процессы, пауза затянулась, у нас действительно была договоренность с "Ростовом", мы не любим нарушать такие договоренности, тем более клуб поверил в него и дал ему трамплин. Поэтому нам пришлось убеждать и находить компромисс. Проблема была в том, что у Бахи очень хорошие отношения с Карпиным и он никак не хотел их портить, я думаю, если бы Валерий Георгиевич твердо сказал, что он не уходит, он бы остался. У него сложилась химия с Карпиным, найти своего тренера - это действительно важно. Но они переговорили, мы нашли компромисс с "Ростовом". Плюс у нас на входе были договоренности, которые мы должны были соблюдать. Безусловно, также сыграло желание Виктора Гончаренко видеть игрока в ЦСКА, это его личное желание. 

- И все-таки, как удалось убедить Карпина, чтобы он отпустил Бахтиера?

- Был тяжелый разговор, он остался между ними, но я знаю, что он ушел, никого не обидев. 

- Были ли другие предложения в этот период?

- Да. Команды из Европы, в том числе клуб из топ-чемпионата. Но это был клуб из большой системы, они хотели взять игрока, но сразу же отдать его в аренду в команду поменьше из своей же системы. С одной стороны, это было привлекательно, но мы хотели, чтобы на Баху сразу рассчитывали. Когда ЦСКА вышел на нас со своим проектом, для нас это было предпочтительнее, плюс команда гарантированно играла в еврокубках, а значит, Баха получит шанс проявить себя на международном уровне. 

- Прописана ли в контракте Бахтиера с ЦСКА опция выкупа трансфера, как это было в "Ростове"?

- Нет, в ЦСКА свое видение ситуации, они растят игроков, чтобы продавать их за большие деньги. 

- Как проходит адаптация игрока в городе, клубе?

- Конечно, команда отличается от "Ростова", где скорее семейные отношения. ЦСКА - большой клуб, здесь все иначе, но Баха постепенно адаптируется, привыкает. Он адаптирован к лиге, к нагрузкам, условно, если бы он переходил из "Астаны" в ЦСКА, тогда это было бы сложно. Тем более Баха не податливый ко всяким соблазнам большого города, это не должно на нем сказаться. 

- Вы сами ожидали, что Бахтиер так стремительно прибавит и получит предложения от таких клубов?

- Ожидал. Мы ведь много его смотрели, у него потенциал сумасшедший. Проблема была лишь в функциональном состоянии, но в "Ростове" он прибавил. И еще раз стоит подчеркнуть роль Карпина, если бы не он, возможно, все сложилось бы по-другому. Его доверие, подход к тренировкам - это огромная заслуга Карпина, а также самого Бахи, который впитывал всю информацию как губка. В этом смысле с Бахой одно удовольствие работать, он хочет развиваться и у него это получается. 

- Когда он приходил в "Ростов", его контракт был гораздо ниже того, что ему предлагали в "Астане". С приходом в ЦСКА его финансовые условия стали сильно лучше?

- У него хороший оклад, который позволяет сказать, что его семья будет обеспечена. Это уже больше, чем ему предлагали в "Астане". Он заслужил эти деньги своим трудом. 

Добавим, что в нынешнем сезоне чемпионата России Зайнутдинов провел восемь матчей. В ближайшем туре российской премьер-лиги ЦСКА сыграет с "Локомотивом", игра пройдет 27 сентября.  
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