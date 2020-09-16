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"Изменения в тренерском штабе встряхнули команду". Хавбек "Астаны" Маевский - о Лиге Европы и Эшуорте

Игрок оценил готовность к игре с "Будучностью".

"Изменения в тренерском штабе встряхнули команду". Хавбек "Астаны" Маевский - о Лиге Европы и Эшуорте
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Один из ключевых полузащитников "Астаны" Иван Маевский высказал свое мнение о старте в Лиге Европы, а также рассказал о мотивации столичного клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz. Во втором раунде квалификации ЛЕ действующий чемпион Казахстана сыграет с черногорской "Будучностью"

"Все ждали этой игры, европейские матчи это что-то особенное. Формат турнира изменился, одна игра, надо быть готовым ко всему. 

Изменения в тренерском штабе встряхнули команду, но все ребята продолжают работать, мы профессионалы. Пол нас всех знает, нам комфортно. Конечно, август был дерганный, но международная пауза получилась полезной для нас, по игре с "Ордабасы" было видно, что пауза позитивно повлияла. Завтра ребята выложатся на 120 процентов", - отметил белорусский игрок. 

Матч "Астана" - "Будучность" состоится 17 сентября в Алматы на Центральном стадионе.

Команды попали в ЛЕ после вылета из Лиги чемпионов на стадии первого отборочного этапа. Так, "Астана" уступила на выезде "Динамо-Бресту" из Беларуси - 3:6. "Будучность" проиграла на своем поле болгарскому "Лудогорцу" - 1:3.



 

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Метки:
Астана ФК Лига Европы Наши в еврокубках Черногория КПЛ-2020 Футбол

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