"Изменения в тренерском штабе встряхнули команду". Хавбек "Астаны" Маевский - о Лиге Европы и Эшуорте

Один из ключевых полузащитников "Астаны" Иван Маевский
высказал свое мнение о старте в Лиге Европы, а также рассказал о мотивации столичного клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz
. Во втором раунде квалификации ЛЕ действующий чемпион Казахстана сыграет с черногорской "Будучностью"
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"Все ждали этой игры, европейские матчи это что-то особенное. Формат турнира изменился, одна игра, надо быть готовым ко всему.
Изменения в тренерском штабе встряхнули команду, но все ребята продолжают работать, мы профессионалы. Пол нас всех знает, нам комфортно. Конечно, август был дерганный, но международная пауза получилась полезной для нас, по игре с "Ордабасы" было видно, что пауза позитивно повлияла. Завтра ребята выложатся на 120 процентов", - отметил белорусский игрок.
Матч "Астана" - "Будучность" состоится 17 сентября в Алматы на Центральном стадионе.
Команды попали в ЛЕ после вылета из Лиги чемпионов на стадии первого отборочного этапа. Так, "Астана" уступила на выезде "Динамо-Бресту" из Беларуси - 3:6. "Будучность" проиграла на своем поле болгарскому "Лудогорцу" - 1:3.
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