Самат Смаков станет гостем проекта ER-BATYR и расскажет о пути мужчины

Новый гость проекта ER-BATYR - известный футболист Самат Смаков. В беседе с ведущим Тимуром Балымбетовым он расскажет о своей любви к отечественному футболу и о том, что нужно в нем менять и как бороться с коррупцией.

Также он поделится секретом, как сохранить отношения в семье, когда так много времени посвящаешь спорту, расскажет о своем отношении к деньгам и о том, как они с супругой стараются воспитывать своих четверых детей.

Смотрите новый выпуск проекта сегодня, 15 сентября, в 17:00 по столичному времени на YouTube-канале ER-BATYR. Также его можно будет увидеть на странице Tengrinews.kz во "ВКонтакте" в 16:30.

Организаторы проекта - медиахолдинг Alash Media Group и общественный фонд Montessori Qazaqstan. Информационные партнеры: "Седьмой канал" и социальная сеть "ВКонтакте". Партнер проекта - мобильный оператор Altel.

Самат Смаков - самый титулованный футболист Казахстана - 6-кратный чемпион, 5-кратный призер и 4-кратный лучший футболист страны, рекордсмен по выступлениям за национальную сборную - 76 игр. За свою игровую карьеру он сыграл 722 матча и забил 87 голов.

ER-BATYR - проект о мужчинах и для мужчин, о роли мужчин в современном обществе, ответственности, которую они несут, а также о том, как по-настоящему сознательный мужчина может влиять на преображение семьи и общества. Известные бизнесмены, спортсмены, признанные профессионалы в различных сферах открыто рассказывают о жизненных ценностях, семейном укладе, а также делятся мнением о роли мужчины в семье и обществе.