С прицелом на будущее. На кого должен обратить внимание Билек из молодежной сборной Казахстана

Молодежная сборная Казахстана
продолжает относительно успешно выступать в отборочном цикле Евро-2021. Корреспондент Vesti.kz
выделяет среди футболистов нынешнего поколения несколько кандидатов, которые скоро могут пригодиться Михалу Билеку
в национальной команде.
Вратари
Довольно редкая ситуация, чтобы все вратари молодежной сборной регулярно получали игровую практику в своих клубах, но именно так сейчас происходит у нас. Способности Данилы Устименко
уже отметили на уровне взрослой сборной, куда его вызвали на недавние матчи Лиги наций. Тем менее, повышение Устименко никак не отразилось на прочности позиции голкипера в "молодежке". У Алмаса Кулшинбаева осталось еще два хороших кандидата: Мухаммеджан Сейсен
(капитан команды) и Бекхан Шайзада
. Все перечисленные вратари уже провели определенное количество времени в нынешнем сезоне КПЛ, у них разные вратарские стили, но это даже хорошо. Учитывая наступивший застой в этой позиции в национальной сборной, не исключено, что именно эти парни будут постепенно вытеснять своих более возрастных коллег.
Защитники
Центральный защитник, которому стабильно доверяют весь цикл в "молодежке" это Рауан Орынбасар
. Игрок с хорошими данными, но при этом, ему вообще не дают выступать в "Жетысу", что очень удивляет. Также стоит выделить Алибека Касыма
, про которого мы уже говорили
в проекции возможных открытий нынешнего сезона среди казахстанцев. Он, как и Нуралы Алип, был в системе "Кайрата", но на Касыма ставку не сделали. Не исключено, что Алибек уже в ближайшее время докажет, что он также потенциально игрок для национальной сборной. Перебравшись в "Кызыл-Жар СК" Касым получил место в составе клуба, а потом забронировал позицию в основе "молодежки".
Полузащитники
В недавнем матче с Израилем очень неплохо показала себя пара полузащитников в лице Адама Адахаджиева
и Эльхана Астанова
. Хавбек "Кайрата" выглядел неплохо еще на зимних сборах, показав себя как потенциально качественный контролирующий опорник, с большим объемом, хорошим пасом и видением поля. У Астанова немного другие добродетели, он чуть больше нацелен на ворота, способен протащить мяч, в общем, скорее восьмой номер. Радует, что Астанову начали доверять в таком клубе, как "Ордабасы".
Среди других центральных полузащитников можно также выделить Рамазана Оразова
, правда его на сей раз не было в составе, поскольку он только перешел в российский клуб "Чайка", где ему необходима адаптация. В будущем Оразов, уже заявивший о себе на взрослом уровне в матчах за "Кайрат", может стать игроком основной обоймы сборной.
Вингеры/Нападающие
Как ни странно, большинство имен среди атакующих игроков уже известны массовому зрителю. В молодежной сборной есть целая россыпь кандидатов в атакующую линию, но выделим, пожалуй, лишь нескольких. Главное открытие на этот час - Арман Кенесов
, да, он был не слишком заметен в играх "молодежки", но его переезд в Россию и в целом бодрый старт карьеры в СКА убеждает, что у парня есть характер и желание развиваться в максимально конкурентной среде.
Про Акмаля Бахтиярова
и Оралхана Омиртаева
уже много говорят и у них есть основания попасть во взрослую сборную спустя некоторое время. Бахтияров пока никак не может избежать мелких травм, но его нахождение в клубе "Сочи" под руководством тактически сильного тренера Владимира Федотова определенно должно дать результат. Омиртаев - это хорошая надежда на то, что в сборной, наконец, будет результативный форвард. У Оралхана нет выдающихся качеств, но есть одно важнейшее, природное свойство - он отлично чувствует голевой момент, он игрок касания, взрыва, что уже не раз доказывал на взрослом уровне. Плюс - безудержная энергия. Гол Омиртаева Израилю на последних минутах - лишнее доказательство тому, как он будучи крайне эмоциональным парнем на поле готов хладнокровно конвертировать даже полумоменты в голы.
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