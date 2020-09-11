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Смазанный "Оренбург", помощь сборной и неприятная тенденция. Вторая попытка Куата покорить РПЛ

Он был свободным агентом.

Смазанный "Оренбург", помощь сборной и неприятная тенденция. Вторая попытка Куата покорить РПЛ
Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат наконец избавился от неопределенности в своей карьере и перешел в российский клуб "Химки". Накануне стало известно, что он успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с подмосковной командой до конца сезона. А выступать будет под 20-м номером. 

В самом клубе об этом трансфере пока не объявили, но его уже подтвердил Transfermarkt, а значит, официальные новости, скорее всего, лишь дело времени. 

Корреспондент Vesti.kz кратко резюмирует, в каком состоянии игрок находился в последние пару месяцев, как ему помог Михал Билек и что его ожидает в новой команде. 

Про крайне странный и не самый удачный период карьеры Исламбека в "Оренбурге" мы уже говорили подробно, но после ухода из этой команды его ждал затяжной перерыв по поиску нового клуба. 



Два с лишним месяца полузащитник находился в статусе свободного агента, но практически сразу после "Оренбурга" стало очевидно, что игрок хочет остаться в России. 

Справедливости ради, особого бэкграунда в РПЛ у Куата до сих пор нет, он провел всего три матча в прошлом сезоне и, учитывая его оборонительную позицию, не особенно запомнился. 

Также длительная пауза с поиском нового клуба РПЛ была связана с неопределенностью по трансферным планам внутри многих команд. Именно поэтому в определенный момент казахстанец начал поглядывать в сторону Турции, откуда также к нему возник интерес. 

Вызов в сборную от Билека явно помог Исламбеку как в игровом, так и в эмоциональном плане. Ехать совсем "пустым", без общекомандных тренировок, без официальных игр длиною в полгода - это так себе страница в резюме. 



Игры сборной в Лиге наций сильно помогли Куату, в чем он сам признавался. Гол Литве - приятный бонус, но главное - игрок почувствовал ритм и был в тренировочном процессе. 

За прошедший период Куату активно искали команду, и разносились слухи от клубов вроде "Динамо" до новичков этого сезона РПЛ. Естественно, более реальным и ощутимым был интерес от команд поскромнее, поскольку сам Куат играл в "Оренбурге", а не в условном "Урале". 

"Химки", "Ротор", "Тамбов" - у каждого из этих вариантов свои плюсы и минусы, но, например, у того же "Тамбова" прямо сейчас возникли финансовые трудности. В "Роторе" большая перестройка состава. "Химки" - если не оптимальный, то вполне рабочий вариант. Из подмосковного клуба, вероятно, уйдет основной опорник Александр Трошечкин, и Куат может стать ему заменой. Плюс в команде есть знакомый казахстанцу по "Кайрату" вратарь Дмитрий Хомич, он может помочь игроку в адаптации. 



Скептики скажут, что это вновь команда-аутсайдер, а значит, есть риск вылететь второй сезон подряд, и потенциально это крайне неприятная тенденция. Но, опять же, вспоминая про "Оренбург", данный этап оказался смазанным во всех смыслах, игроку не повезло оказаться в клубе именно в тот период. "Химки" - новая и более полноценная попытка Исламбека попробовать себя на уровне РПЛ. Благо, что он не пошел по пути наименьшего сопротивления и не вернулся в Казахстан, а продолжил добиваться шанса в более сильной лиге - именно это ключевой критерий его выбора, а не конкретный клуб. 


Фото: ФК "Оренбург"© (1), reuters© (2), ФК "Химки"© (3)

 

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Метки:
Куат Исламбек Оренбург ФК Премьер-лига России Сборная РК по футболу Билек Михал

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