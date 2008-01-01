"Хотели реабилитироваться после Черногории". Игрок "Ордабасы" - о победе молодежной сборной Казахстана и спорах с братом за гол

Эльхан Астанов стал одним из героев молодежной сборной Казахстана в матче с Израилем, отметившись голом в первом тайме. В беседе с корреспондентом Vesti.kz хавбек "Ордабасы" рассказал о сложностях выездной игры и отношениях с братом Султанбеком, который также выступает за команду Алмаса Кулшинбаева.



"В первую очередь хочу поздравить всех болельщиков с победой и поблагодарить за поддержку! После неудачной игры дома с Черногорией мы очень сильно хотели реабилитироваться.



Да, в Израиле непростые климатические условия, но, несмотря на это, вся команда выложилась на сто процентов. Мой гол? Конечно, мы уделяли много времени стандартным положениям и отрабатывали все на тренировках.



Был ли спор с братом за гол? Он более атакующий игрок, но споров между нами нет, неважно, кто из нас забил, что за сборную, что в КПЛ, мы только радуемся друг за друга", - отметил 20-летний полузащитник.



После победы в Израиле молодежная сборная Казахстана имеет в своем активе десять очков и занимает третье место в группе. В ближайших матчах подопечные Алмаса Кулшинбаева сыграют против Северной Македонии (8 октября) и Испании (13 октября).