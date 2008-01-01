В ожидании Лиги Европы? На "Астана Арене" постелили новый газон

На "Астана Арене" завершаются работы по замене искусственного газона, сообщает корреспондент Vesti.kz. Домашний стадион "Астаны" обрел новое покрытие итальянского производства.



Смена покрытия в Нур-Султане началась еще весной, однако процесс затянулся из-за карантинных мер в стране. Долгое время газон не могли доставить из Италии в Казахстан, а затем начать укладку.



Сейчас же работа по замене газона на "Астана Арене" близка к завершению. В ближайшие недели новое поле на домашнем стадионе "Астаны" должно пройти сертификацию УЕФА для того, чтобы команда смогла играть домашние матчи в еврокубках на родной арене. Ориентировочно столичный клуб может вернуться к играм на "Астана Арене" в октябре.







Напомним, что "Астана" 17 сентября проведет домашний матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против черногорской "Будучности" на стадионе "Центральный" в Алматы.