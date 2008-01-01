Усиление для сборной. "Астана" упустила Быстрова и теперь он прогрессирует в РПЛ

Трансфер Марата Быстрова из "Ордабасы" в "Ахмат" - одна из самых удивительных и позитивных историй этого лета в казахстанском футболе. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как 28-летнего игрока не удержали в "Астане" и почему его адаптация в РПЛ проходит так уверенно.



Как известно, зимой Быстров вернулся в расположение "Астаны" вместе с другими арендованными игроками. Он поработал на сборах и устраивал Михала Билека, клуб хотел и был готов оставить Марата, но он сам принял решение уйти в "Ордабасы".

Логика игрока читалась просто: даже будучи универсальным латералем, способным сыграть на обоих флангах, он видел, что в "Астане" справа дорогостоящий и статусный легионер в лице Антонио Рукавины, а слева один из лидеров всей команды Дмитрий Шомко. Шансов на постоянную практику было не очень много, Быстров решил, что лучше быть игроком основы в "Ордабасы", чем игроком ротации в "Астане". Но удивительно, что столичный клуб отпустил Марата в Шымкент на постоянной основе, то есть его контрактные соглашения с "Астаной" закончились еще зимой.







Летом Быстров не играл и ожидал рестарта сезона с "Ордабасы", но как только стало известно, что Андрей Талалаев возглавил "Ахмат" и что он будет там строить долгосрочный проект, планы Марата сильно изменились. Талалаев продуктивно работал с Быстровым с "Тамбове" и всегда котировал его как защитника, который способен выйти на уровень сборной России. Он считал переезд Марата в Казахстан ошибкой и что игрок готов к большему.



Сейчас подвернулся удобный случай как для игрока, так и для тренера, Быстров договорился с "Ордабасы", и его отпустили в "Ахмат". Таким образом, сборная Казахстана получила еще одного игрока в условиях РПЛ.



Быстров начал этап в новой команде смело и очень бодро, отчетливо чувствовалось, как он понимает и реализует идеи тренера на поле. "Ахмат" одержал победы во всех трех играх, в которых принимал участие Быстров. Казахстанец заработал удаление в матче с "Локомотивом", но команда все равно выиграла, а Талалаев, кажется, остался доволен тем, как исполнил свою роль Марат.







"Быстров знает наши требования по прессингу и по сужению пространства в середине, потому что работал с нами в "Тамбове". Гильерме часто выбрасывает мяч рукой, в таких ситуациях самый активный принимающий - Крыховяк. Нам нужно было ввести дополнительного игрока в таких моментах, чтобы накрывать его с трех сторон, потому что индивидуально он - очень сильный игрок.



Решение тоже себя оправдало - у Быстрова было две возможности забить, а гол после выброса Гильерме пришел как раз после смещения Марата в центр и перехвата", - так тренер "Ахмата" высказался о Быстрове в недавнем интервью Sports.ru.







Быстров способен сильно прибавить именно при Талалаеве, и это очень радует в проекции сборной. Позиция правого защитника в национальной команде давно выглядит неустойчивой, и Марат готов занять ее на несколько лет вперед. И он очень подходит Билеку под формацию с тремя центральными защитниками, поскольку дает большой объем и готов активно участвовать в атаке. Возможно, некоторый недостаток Марата на данный момент - финальные решения, но очевидно, что и в этом компоненте он готов прибавить.



И все же удивительно, что "Астана" не смогла убедить Быстрова остаться, ведь он не легионер, гораздо моложе Рукавины и это было бы долгосрочное решение на позицию правого защитника.



Фото: ФК "Астана"© (1), ФК "Ахмат"© (2), КФФ© (3)