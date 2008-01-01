Звезды казахстанского футбола провели акцию в поддержку борьбы с COVID-19

Казахстанская федерация футбола провела акцию в поддержку борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, сообщается на сайте организации.

"В непростой период, когда весь мир пребывает в противостоянии с навалившейся бедой, посильный вклад в общую борьбу вносит каждый человек с твердой гражданской позицией.

В регулярном порядке помощь медикам, пострадавшим и малоимущим оказывают казахстанские футбольные клубы и причастные к нашему виду спорта частные лица.

Отдавая должное соратникам из команд, представляющих нашу страну, звезды мирового и отечественного футбола проявили солидарность с коллегами, поделившимися с народом частичкой души.

Наряду с прославленными казахстанскими футболистами корпоративное единство выразили Кристиан Карамбе, Курбан Бердыев, Вагиз Хидиятуллин, Олег Протасов, Валерий Шмаров, Андрей Тихонов, Анатолий Тимощук, Ильзат Ахметов, Сергей Скорович, Маркос Пимента, а также другие легендарные ветераны, тренеры и действующие игроки из различных стран.

Не остались в стороне и популярные спортивные обозреватели.

Душевный порыв участников акции и вклад казахстанских команд в борьбу с пандемией отражены в прилагаемом видеоматериале", - говорится в сообщении КФФ.