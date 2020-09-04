"Играл солидно, но сейчас уже нет". Жукова подвергли критике в Польше

Бывший игрок сборной Польши Камиль Косовский высказал свое мнение о возможном усилении "Вислы", в частности затронув фигуру казахстанского полузащитника Георгия Жукова.
"Я не знаю, каково финансовое положение клуба, поэтому не хотел бы комментировать возможные трансферы, но несомненно, любое подкрепление может быть на вес золота. Обязательно нужен нападающий, желательно два. Также понадобится еще пару защитников. И так далее, можно перечислять ... Центр поля? Вулнет Баша и Георгий Жуков в прошлом сезоне играли солидно, а в этом уже нет", - цитирует Косовского wyborcza.pl.
Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне