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"Играл солидно, но сейчас уже нет". Жукова подвергли критике в Польше

Его клуб неудачно стартовал в сезоне.

"Играл солидно, но сейчас уже нет". Жукова подвергли критике в Польше
Фото: ФК "Висла"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Бывший игрок сборной Польши Камиль Косовский высказал свое мнение о возможном усилении "Вислы", в частности затронув фигуру казахстанского полузащитника Георгия Жукова

"Я не знаю, каково финансовое положение клуба, поэтому не хотел бы комментировать возможные трансферы, но несомненно, любое подкрепление может быть на вес золота. Обязательно нужен нападающий, желательно два.  Также понадобится еще пару защитников. И так далее, можно перечислять ... Центр поля? Вулнет Баша и Георгий Жуков в прошлом сезоне играли солидно, а в этом уже нет", - цитирует Косовского wyborcza.pl.


Напомним, Жуков присоединился к "Висле" в январе 2020 года. В рамках прошлого сезона он провел 13 матчей в чемпионате Польши. 

Старт нынешнего сезона для клуба из Кракова сложился неудачно, сначала команда вылетела из Кубка Польши, а затем дважды потеряла очки в чемпионате. Жуков поучаствовал во всех играх и заработал одну желтую карточку.

Также добавим, что 25-летний полузащитник остался в резервном списке сборной Казахстана на стартовые матчи Лиги наций 2020/21. 

 

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Метки:
Жуков Георгий Польша Сборная РК по футболу

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