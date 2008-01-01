"Был разговор по нему с Балтиевым и Шпилевским". Тренер российского клуба - о трансфере казахстанца

Главный тренер российского футбольного клуба "Чайка" Магомед Адиев
рассказал корреспонденту Vesti.kz
, кто ему посоветовал подписать казахстанского полузащитника Рамазана Оразова
, и готова ли его команда к выходу в РПЛ.
"На Рамазана мне посоветовал обратить внимание наш селекционный отдел, они смотрели игрока и посчитали, что это футболист, способный усилить нашу игру. Мне он также показался достаточно креативным игроком, хорошо работает с мячом, плюс молодой с потенциалом для прогресса. Конечно, я еще разговаривал по нему с главным тренером "Кайрата" Алексеем Шпилевским и со своим хорошим знакомым Русланом Балтиевым, с которым мы вместе играли в России. Они высоко его оценили.
По поводу того, что Рамазан не легионер в России, конечно, это имеет значение, но для меня главное, что мы говорим на одном языке и футболист слышит тренера. Но в плане легионеров, у нас их нет в команде, хотя мы готовы рассмотреть таких игроков.
Амбиции "Чайки" на сезон? У нас президент - максималист, поэтому мы хотим соответствовать своему руководителю. Но глобальных задач по выходу в премьер-лигу на этот год перед нами нет. Мы формируем новую команду, большое количество игроков ушли и наоборот пришли новые, поэтому сейчас глупо говорить о выходе в РПЛ. Сейчас мы строим команду с прицелом на будущие пять лет", - отметил Адиев.
Оразов подписал
контракт с российским клубом на два года с возможностью продления еще на один сезон. "Чайка" выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) - это второй уровень чемпионата после премьер-лиги. После шести туров команда занимает 11-е место из 22 участников.