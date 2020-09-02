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"Астана" сделала заявление о Стойлове

Болгарин на протяжении пяти лет работал в столичном клубе.

"Астана" сделала заявление о Стойлове
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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В "Астане" прокомментировали, существует ли вероятность возвращения на пост главного тренера Станимира Стойлова, сообщает корреспондент Vesti.kz. Болгарский специалист находится без команды после того, как покинул сборную Казахстана в 2019 году. 

"Футбольный клуб "Астана" очень ценит все, что в свое время сделал для клуба Станимир Стойлов, но в данный момент этот специалист не рассматривался в качестве главного тренера команды", - заявили в пресс-службе столичного клуба. 


Отметим, что при Стойлове "Астана" добилась наиболее весомых успехов в своей истории, несколько раз выиграв чемпионата Казахстана, Кубок и Суперкубок страны, а также регулярно выступала в групповых этапах еврокубков. В частности, болгарин вывел столичный клуб в основной раунд Лиги чемпионов и выходил с командой в плей-офф Лиги Европы. 

Напомним, об уходе Михала Билека "Астана" объявила 26 августа. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен британец Пол Эшуорт. Под его руководством столичный клуб сыграл вничью с "Таразом" (1:1). "Астана" с 11 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая на семь баллов от лидирующего "Кайрата", сыгравшего на матч больше.

17 сентября столичному клуб предстоит сыграет с черногорским клубом "Будучность" в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы.

 

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Метки:
Астана ФК КПЛ-2020 Стойлов Станимир Билек Михал Эшуорт Пол

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