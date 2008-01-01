Казахстанские футболисты перестали считаться легионерами в чемпионате Беларуси

Казахстанцы перестали считаться легионерами в чемпионате Беларуси, сообщает официальный сайт
Белорусской федерации футбола.
Правило относится ко всем трем дивизионам турнира: высшей, первой и второй лигам. На данный момент в Беларуси выступает всего один казахстанский футболист - это полузащитник брестского "Руха" Владислав Васильев
, который включен
в расширенный состав сборной на матчи Лиги наций.
С 2020 года белорусы, как и другие футболисты из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), перестали
считаться легионерами в чемпионате Казахстана. Аналогичное правило ввели и в чемпионате России. В ЕАЭС, кроме вышеперечисленных стран, входят Армения и Кыргызстан.