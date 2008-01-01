Казахстанские футболисты перестали считаться легионерами в чемпионате Беларуси

В КПЛ подобное правило ввели раньше.

Владислав Васильев. Фото: ФК "Рух"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Сегодня 19:32
Казахстанцы перестали считаться легионерами в чемпионате Беларуси, сообщает официальный сайт Белорусской федерации футбола. 

Правило относится ко всем трем дивизионам турнира: высшей, первой и второй лигам. На данный момент в Беларуси выступает всего один казахстанский футболист - это полузащитник брестского "Руха" Владислав Васильев, который включен в расширенный состав сборной на матчи Лиги наций. 

С 2020 года белорусы, как и другие футболисты из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), перестали считаться легионерами в чемпионате Казахстана. Аналогичное правило ввели и в чемпионате России. В ЕАЭС, кроме вышеперечисленных стран, входят Армения и Кыргызстан. 
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Футбол Казахстан(футбол)
0
Сегодня 19:32
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