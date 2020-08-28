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Экс-футболист "Кайрата" и сборной СССР Байшаков награжден орденом по указу Токаева

Экс-глава Казахстанской федерации футбола отмечает юбилей.

Экс-футболист "Кайрата" и сборной СССР Байшаков награжден орденом по указу Токаева
Фото: Министерство культуры и спорта РК
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Прославленный казахстанский футболист, известный спортивный деятель, советник президента Казахстанской федерации футбола Сеильда Байшаков награжден орденом "Парасат", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Государственная награда присуждена легенде отечественного футбола указом главы государства Касым-Жомарта Токаева

Торжественная церемония вручения состоялась в день рождения Байшакова. Сегодня, 28 августа, ветеран отмечает 70-летний юбилей.



Награду имениннику вручили на базе юношеской Академии футбольного клуба "Кайрат" имени Тимура Сегизбаева.

Передачу ордена по поручению Токаева производила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова.

"Позвольте от имени Министерства культуры и спорта Республики Казахстан поздравить вас с особенной датой - 70-летием. Это прекрасный юбилей, за плечами много пройденных дорог, но впереди, я верю, их не меньше. В своей футбольной карьере вы добились много высот, в легендарном "Кайрате" провели около 300 игр и вошли в историю казахстанского и советского футбола. Вы также вложили немало сил в развитие детско-юношеского футбола. В целом, мы высоко оцениваем ваш труд вложенный в развитие казахстанского спорта",- озвучила Раимкулова.


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Отметим, что орденом "Парасат" награждаются деятели науки и культуры, литературы и искусства, государственные и общественные деятели, а также граждане, внесшие большой личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала Казахстана, либо за активную деятельность по защите прав человека и его социальных интересов.

Байшаков прославился как надежный защитник алматинского "Кайрата" в 1970-х и 1980-х годах. В период с 1974 по 1981 год он был капитаном алматинского клуба. В высшей лиге СССР он провел 225 матчей и забил семь голов. В 1977-м Байшаков был приглашен в сборную СССР, за которую провел два отборочных матча чемпионата мира-1978. Занимал пост вице-президента Казахстанской федерации футбола, а затем был и главой организации. 

Несомненно, футбол для Байшакова имеет огромное значение. Даже жизнь он измеряет посредством этого вида спорта.

"Начиная с 10-летнего возраста я в футболе. Я всю жизнь в футболе: на стадионе, либо вне стадиона - я до сих пор футболист. Этот вид спорта - это моя жизнь. С начала 1973 года у меня капитанская повязка. Я живу футболом. Если я выхожу на футбольное поле, если я могу остановить мяч, если я могу нанести удар по воротам, значит я до сих пор жив",- говорил сам именинник на одном из праздновании своего дня рождения.

 

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Метки:
Кайрат ФК Казахстан Токаев Касым-Жомарт КФФ

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