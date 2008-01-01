Красава или нет? "Кайрат" запретил посещение матча ЛЕ для СМИ и болельщиков, но пропустил блогеров

К сожалению, спортивным медиа, и в частности нашему изданию, не удалось осветить матч "Кайрат" - "Ноа" с места событий, но, как выяснилось, такую возможность предоставили нашим коллегам видеоблогерам. Корреспондент Vesti.kz попытался понять логику действий алматинского клуба, который запретил пропуск на стадион одним, но спокойно разрешил другим.



25 августа ФК "Кайрат" официально сообщил: "В связи с пандемией и введенными карантинными мерами доступ СМИ и болельщиков на матч первого квалификационного раунда Лиги Европы "Кайрат" - "Ноа" будет закрыт".



Абсолютно предсказуемое заявление, учитывая ситуацию в стране и такой же запрет на посещение матчей в чемпионате Казахстана.



Но что мы увидели 27 августа на стадионе "Центральный"? На матче "Кайрат" - "Ноа" присутствовали как минимум два Youtube-блогера, а именно Евгений Савин (автор канала "Красава") и Евгений Гайдамакин (автор канала Sports True). Известно, что Савин прибыл в Алматы из Москвы, чтобы сделать выпуск про нападающего "Кайрата" Вагнера Лава. Очевидно, что посещение матча с участием бразильца было обязательной частью его сценария. Сразу отметим, что вопросов к блогерам у нас ровно ноль, они просто делали свою работу, вероятно, получив разрешение от клуба. Отлично, но тогда возникает следующий вопрос: почему другим представителям медиа было запрещено посещать матч?











По актуальному протоколу УЕФА не запрещает посещение еврокубковых матчей представителям СМИ, но там есть памятка, что каждый клуб может действовать исходя из законодательства своей страны. Именно поэтому "Кайрат" мог запретить посещение игры для СМИ, как это и происходит в КПЛ. Но мы видели блогеров на матче с "Ноа", они не сотрудники клуба, как это объяснить?



При этом в протоколе УЕФА также указано, что все присутствующие на стадионе должны соблюдать социальную дистанцию. Но "Кайрат" решил, что блогерам, видимо, можно. Савин прямо во время игры и после ее завершения поздравлял игроков и не соблюдал никакую социальную дистанцию. Он блогер, из другой страны, да, скорее всего, при пересечении границы он сдавал ПЦР-тест, иначе просто не смог бы прибыть в Алматы. Но, как ни крути, дистанцию он не соблюдал и на матче присутствовал без маски (это тоже обязательный пункт в протоколе УЕФА).







Подытоживая, любопытно, как отреагирует УЕФА на то, что во время матча не соблюдалась дистанция представителем СМИ/видеоблогером и было проигнорировано ношение маски. А также не менее любопытно, согласовал ли "Кайрат" с государственными органами появление представителей медиа на международном матче.

P.S. Отсюда возникает вопрос, почему "Кайрат" ограничивает работу казахстанским СМИ, но при этом разрешает освещать матчи блогерам, один из которых и вовсе представитель другой страны. При этом этот самый блогер может нарушать протокол УЕФА.