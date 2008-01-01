"У "Ордабасы" есть Жоао Пауло, а у "Кайрата", надеюсь, прорвет Вагнера". Алиев - о шансах клубов в Лиге Европы

Матчи пройдут 27 августа.

Вагнер Лав. Фото: ФК "Кайрат"
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Сегодня 11:25
Казахстанский тренер Али Алиев в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал свое мнение о перспективах клубов КПЛ в квалификации Лиги Европы и, в частности, подчеркнул, чем опасен соперник "Ордабасы" в лице румынского "Ботошани" и что его тревожит в игре "Кайрата" перед встречей с армянским "Ноа"

"Ордабасы" нужно опасаться. Румынский футбол всегда был агрессивным, на грани фола, на грани хамства. Тем более мы видели проблемы обороны "Ордабасы" в чемпионате. Но при этом у команды есть атака, есть Жоао Пауло - просто находка для всего чемпионата Казахстана, для наших молодых игроков бразилец является эталоном игры.

У "Кайрата" мне понравилась физподготовка, но непонятно, что они хотят в атаке, у них какой-то сумбур. Да, мощь есть, бегут, но техническое исполнение оставляет желать лучшего. Они изматывают соперника прессингом, очевидно, что ставка сделана на это, все говорили про "Лейпциг" и в целом эти идеи проглядываются, но все-таки это копия. Отсутствует фактор нестандартного действия в атаке. Поэтому определенная тревога за "Кайрат" в квалификации Лиги Европы есть. Проблемы могут возникнуть даже против "Ноа", но я надеюсь, что прорвет Вагнера, Косовича, Аймбетова. Но если судить более глобально, чтобы пробиться в групповой этап, нужно выйти на другой уровень игры", - отметил Алиев. 

Напомним, матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы "Кайрат" - "Ноа" и "Ордабасы" - "Ботошани" пройдут сегодня, 27 августа в 20:00. Прямые трансляции матчей будут доступны по следующей ссылке
Метки:
Кайрат ФК Ордабасы ФК Лига Европы Наши в еврокубках Армения Румыния Футбол
Футбол Казахстан(футбол)
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Сегодня 11:25
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