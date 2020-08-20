Дебют Быстрова, возвращение Бахтиярова и стабильность Зайнутдинова. Казахстанцы покоряют новый сезон РПЛ

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Еще неделю назад чувство безнадежности не покидало многих футболистов КПЛ, наверняка в их числе был и Марат Быстров, который сидел в ожидании рестарта сезона. Но тут пришел Андрей Талалаев - тренер с которым Быстров хорошо знаком и уже работал в России. Так Марат оказался в "Ахмате" и уже спустя несколько дней после подписания контракта вышел на поле в стартовом составе в матче РПЛ против "Ротора" (3:1).
Быстров выдал качественный футбол, был достаточно много вовлечен в игру "Ахмата" и по всем данным не выпадал из командных взаимодействий. Отличный дебют Марата в РПЛ дарит надежду сборной Казахстана на то, чтобы исправить определенный дефицит на позиции правого защитника.
Едва ли прошлый сезон занесешь в актив Акмаля. Высокая конкуренция, приход нового тренера, смена тактики и схемы, травма - все эти факторы не позволяли казахстанцу играть хотя бы с какой-то периодичностью.
В новом сезоне конкуренция и не совсем удобная схема для Бахтиярова продолжают влиять на его игровую практику, но выход против "Рубина" в непростой отрезок игры - это уже положительная динамика. Да, Акмаль толком ничего не успел сделать за десять минут, но важно, что его команда в этот момент перевернула игру и вырвала победу (3:2).
Еще более важно то, что об Акмале комплиментарно заговорил босс "Сочи" Борис Ротенберг. Возможно, матч с "Рубином" лишь начало подъема в российской карьере казахстанского вингера.
Команда Валерия Карпина выдала два последних матча на очень хорошем уровне против крайне сложных соперников - "Зенита" и "Динамо". Но результат в обоих случаях оказался плачевным (проиграли оба матча со счетом 0:2).
Радует то, что Зайнутдинов наиболее стабильный игрок атаки "Ростова" на старте нового сезона. Он отпахал все 180 минут в прошедших играх. Карпин меняет кого угодно в атакующей линии, но только не Бахтиера. Наверняка это связано еще и с тем, что казахстанец не проседает функционально в концовках матчей.
С "Зенитом" Зайнутдинов создал момент для Мамаева, против "Динамо" мог забить сам, но самое важное - целостность игры и умение Бахтиера выполнять все тактические задумки Карпина. Кроме того, Зайнутдинову стали доверять стандарты, теперь он регулярно подает угловые с правого фланга.
Да, матч с "Динамо" получился для Бахтиера не самым приятным в визуальном плане - его продавил Комличенко при втором взятии ворот, и опять же, у него не получилось реализовать хороший момент во втором тайме. Однако тенденция такова, что роль Зайнутдинова в "Ростове" постепенно трансформируется от игрока обоймы до прочного игрока основы.