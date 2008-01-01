"Сложно представить, кто может заменить Билека". Эксперт - о провале "Астаны" в ЛЧ

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов
в интервью корреспонденту Vesti.kz
привел несколько причин, которые по его мнению повлияли на вылет "Астаны"
из Лиги чемпионов
. При этом специалист отметил, что игроки столичного клуба превосходили по классу соперников из "Динамо-Бреста"
.
- Павел Петрович, у вас большой тренерский опыт, как можно объяснить столь крупное поражение "Астаны" в Бресте?
- Полагаю, что дело в подготовке к игре и функциональном состоянии команды. Не так давно смотрел контрольный матч "Астаны" против "Шахтера", который столичные футболисты проиграли 0:2. Уже тогда было заметно, что с обороной не все в порядке. Перед игрой обменивался мнениями с футбольными специалистами. Большинство придерживалось мнения, что, скорее всего, "Динамо" пройдет в следующий круг.
Есть несколько объективных причин.
"Астана" давно не играла в матчах, в которых нужно выкладываться в полную силу. Это в первую очередь.
Во-вторых, "Динамо" провело несколько сложных игр в очень плотном календаре чемпионата Беларуси. Но в связи с событиями в стране, один матч был отменен, в результате команда получила паузу в десять дней. Это стало глотком свежего воздуха для "Динамо". Команда восстановилась, футболисты были готовы функционально, что и позволило решить задачу уже в первом тайме.
Третья причина - качество индивидуальных и командных оборонительных действий. Трудно было надеяться, что новичок команды Радакович решит ряд проблем при защите ворот.
- Билек не стал насыщать центр обороны и, как вы уже отметили, выпустил новичка Радаковича. Это сильно повлияло именно на действия защиты?
- Наверное, были серьезные кадровые причины, которые заставили сразу ставить нового защитника в основной состав, тем более на такую ответственную позицию. Если не было альтернативы, может стоило бы играть с тремя центральными защитниками, того же Бейсебекова передвинуть в самую проблемную зону.
- Если брать класс игроков двух команд, "Астана" ведь точно не слабее "Динамо"?
- По качеству состава "Астана" превосходит "Динамо" значительно. Но, во-первых, мифический потенциал не играет на футбольном поле. Во-вторых, этим потенциалом нужно уметь эффективно управлять.
- Как вы думаете, есть вероятность, что "Астана" сменит тренера в ближайшее время?
- На мой взгляд, этого делать не следует. Если после каждого поражения менять наставника, то где найти такое количество тренеров? Да и сложно представить, кто может заменить Билека прямо сейчас.
Отметим, что "Астана" после поражения
в Бресте отправилась в Лигу Европы, где пойдет по Пути чемпионов - туда попадают вылетевшие из ЛЧ. Соперник чемпиона Казахстана станет известен 31 августа в ходе жеребьевки, а сам матч пройдет 17 сентября.