"Астана" тоже могла забить шесть". Жалмагамбетов - о виновных в провале в ЛЧ, Билеке и Милевском

Бывший футболист сборной Казахстана Максим Жалмагамбетов
в интервью корреспонденту Vesti.kz
разобрал крупное поражение "Астаны"
в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов от "Динамо-Брест" (3:6). В частности, он высказался о том, стоит ли увольнять Михала Билека
, как он оценивает игру Дмитрия Непогодова
и кто в составе белорусской команды оказался ключевой фигурой.
- Максим, у вас есть объяснение, что случилось с "Астаной"?
- Тут целый комплекс проблем, все виноваты отчасти. Да, команда не играла долгое время, но кого это сейчас волнует? Если у клуба многомиллиардный бюджет, который рассчитывает играть в Лиге чемпионов и что-то там заработать, то, наверное, тебе надо готовиться, как не простая команда. Да, они тренировались, играли товарищеские матчи в Казахстане, но мы не знаем, что там происходило внутри.
- Как вы думаете, Билека могут снять с должности после такого поражения?
- Но ему же надо будет выплачивать все деньги по контракту, то есть, если увольнять, то это надо назначать другого и получается платить две зарплаты. Сейчас Лиги чемпионов нет, Кубка не будет, они сыграют 15 туров в чемпионате и поедут по домам. Думаю, этот сезон они доиграют с Билеком.
- Если говорить о персоналиях, игра вратаря Непогодова оставляла желать лучшего?
- Не хочется переходить на личности, в функциональном плане они выглядели нормально, "Астана" тоже могла забить шесть голов, моменты были. Но в обороне да, есть вопросы по качеству игры именно в этой линии, в том числе к вратарю. Тот же второй гол "Динамо", его однозначно можно записать на Непогодова. Но и вообще, надо обратить внимание, что у них появились Радакович и Шимунович - защитники, которые не играли друг с другом в паре, а это важные позиции. И еще Непогодов, для него это тоже один из первых матчей за "Астану".
- У "Астаны" не было чистого разрушителя в центре поля и казалось не хватает игрока в оборону к Радаковичу и Шимуновичу. Билеку все-таки стоило сыграть в три центральных защитника?
- Если Билек выбрал такое сочетание, значит он видел состояние игроков. Понятно, что Перцух, Маевский и Эбонг ну можно сказать выбыли, потому что один Милевский пешком их обыгрывал, он практически во всех голевых атаках поучаствовал. Ему предоставили непозволительно много пространства и времени, хотя не сказать, что Милевский был хорош в движении.
- Эта игра подтвердила общую тенденцию, что "Астана" в последние пару лет даже не сохранила свой прежний уровень?
- После ухода Стойлова игра однозначно ухудшилась.
- Сможет ли команда защитить чемпионский титул в Казахстане?
- Им будет очень сложно, я не говорю, что не смогут, но будет тяжело.
Отметим, что теперь "Астана" отправляется в Лигу Европы, где пойдет по Пути чемпионов - туда попадают вылетевшие из ЛЧ. Соперник чемпиона Казахстана станет известен 31 августа в ходе жеребьевки, а сам матч пройдет 17 сентября.