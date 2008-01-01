В ожидании топ-клубов. Как Вороговский дебютировал в большом бельгийском футболе

Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский успешно провел свой первый матч в чемпионате Бельгии 2020/21. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об особенностях игры футболиста "Беерсхота" в поединке против "Зюлте-Варегем", а также анонсирует большой тест для его команды в ближайшем будущем.



На старте нового сезона положение Вороговского в "Беерсхоте" стало немного тревожным, он дважды не попал в основной состав на официальные матчи с "Левеном" и "Остенде", более того, против вторых он даже не появился на замену. Сам Ян в недавнем интервью констатировал, что пока не чувствует себя игроком основы.



Поэтому включение Вороговского в основной состав "Беерсхота" на матч с "Зюлте-Варегем" было в какой-то степени неожиданностью. Команда казахстанца продолжает играть в три центральных защитника и двух латералей. Главный тренер бельгийского клуба Эрнан Лосада на сей раз передвинул Пьера Бурдена с левого фланга в центр обороны, Вороговский занял свою привычную позицию, а в запасе остался другой центрбек Дарио Ван ден Бюйс.



Против "Зюлте-Варегем" статистика казахстанского защитника такова: семь раз вступал в единоборства (33 процента выигранных), нанес два удара, дважды попадал в офсайд, совершил 50 касаний с мячом, сделал 22 передачи (13 точных).



У Вороговского очень объемная позиция поскольку футбол в Бельгии в основном вертикальный, много игры в атаки, поэтому Яну приходится действительно утюжить бровку весь матч. При этом, его может вдохновлять игра вперед и почти постоянное участие в нападении.







Ян сыграл качественный матч, но дальше игрока и весь "Беерсхот" ждет настоящая проверка высшим дивизионом против топ-команд Бельгии: "Брюгге" (22 августа), "Стандард" (29 августа), "Генк" (12 сентября).