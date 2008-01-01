Казахстанский футболист вместо клуба российской премьер-лиги отправится в Армению

Бывший футболист "Кайрата" Тимур Рудосельский близок к переходу в клуб высшей лиги Армении "Лори", сообщает в своем телеграм-канале журналист Айдын Кожахмет.

Отмечается, что подписание контракта 25-летним защитником ожидается завтра, 17 августа.

Ранее сообщалось, что Рудосельский отправился на просмотр в РПЛ, в в итоге но с "Тамбовом" они не договорились. Также в этом году мог оказаться в чемпионате Беларуси, но из-за пандемии не смог оформить трансфер. Кроме того, у него был вариант с "Кайсаром", но решил уехать из КПЛ.

Напомним, карьеру Рудосельский начинал в родном "Кайрате", за который играл с 2014 по 2017 год. Сезон КПЛ-2018 он начинал в "Жетысу", а затем перебрался в Израиль. Прошлый сезон защитник провел в "Окжетпесе", за который забил один гол в 11 матчах КПЛ. Также был капитаном молодежной сборной Казахстана.