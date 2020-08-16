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Казахстанский футболист вместо клуба российской премьер-лиги отправится в Армению

Ранее он также мог перейти белорусский клуб.

Казахстанский футболист вместо клуба российской премьер-лиги отправится в Армению
Тимур Рудосельский. Фото: ФК "Окжетпес"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Бывший футболист "Кайрата" Тимур Рудосельский близок к переходу в клуб высшей лиги Армении "Лори", сообщает в своем телеграм-канале журналист Айдын Кожахмет. 

Отмечается, что подписание контракта 25-летним защитником ожидается завтра, 17 августа.

Ранее сообщалось, что  Рудосельский отправился на просмотр в РПЛ, в в итоге но с "Тамбовом" они не договорились. Также в этом году мог оказаться в чемпионате Беларуси, но из-за пандемии не смог оформить трансфер. Кроме того, у него был вариант с "Кайсаром", но решил уехать из КПЛ.

Напомним, карьеру Рудосельский начинал в родном "Кайрате", за который играл с 2014 по 2017 год. Сезон КПЛ-2018 он начинал в "Жетысу", а затем перебрался в Израиль. Прошлый сезон защитник провел в "Окжетпесе", за который забил один гол в 11 матчах КПЛ. Также был капитаном молодежной сборной Казахстана.

 

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2020 Кайсар ФК Премьер-лига России Армения

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