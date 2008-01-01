"В "Астане" травили о Вагнере - пенсионер приехал". Перцух - о Лиге чемпионов и трансфере в Европу

Полузащитник "Астаны" Юрий Перцух
рассказал, где пройдет матч квалификации Лиги чемпионов с "Динамо-Брест", как отнеслись в столичном клубе к приезду Вагнера Лава
в Казахстан и хочет ли он попробовать себя в европейском чемпионате.
- Юрий, что говорят в "Астане" относительно предстоящего матча с "Динамо-Брест" и обстановки в Беларуси?
- Я не слежу, смотрю только то, что в новостях появляется. Мы пока готовимся в штатном режиме, руководители клуба сказали, что на 99 процентов мы полетим играть в Беларусь.
- Хотелось ли бы тебе поиграть в Европе, как твой хороший друг Ян Вороговский?
- Конечно, хотелось бы. С Яном мы постоянно разговаривали о карьере в Европе, он мне рассказывал о человеке, который ему помог перебраться в Бельгию. Потом Ян рассказал ему про мои намерения, если будут какие-то варианты, он мне сообщит. Да, этот человек Кен ван Дейк. Но пока ничего конкретного не было.
- Как в "Астане" отнеслись к тому что "Кайрат" подписал Вагнера?
- Смешано, кто-то травит, говорит пенсионер приехал, кто-то думает, круто - Вагнер приехал.
- Если вы пройдете дальше в квалификации и возможно будете играть в еврокубках на "Центральном" в Алматы, это нормально?
- Вообще, конечно, это ненормально, но в силу обстоятельств, какие еще есть варианты? Стадион Мунайтпасова в Нур-Султане? Вроде там занялись реконструкцией, деталей не знаю. Но для меня "Астана Арена" это уже как святыня, где случались большие события, там было столько матчей, побед.
Напомним, матч "Динамо-Брест" - "Астана" должен пройти в Бресте в ночь с 18 на 19 августа. Победитель пары будет определен по итогам одной игры. В случае необходимости команды сыграют дополнительное время и будет назначена серия пенальти.