"В "Астане" травили о Вагнере - пенсионер приехал". Перцух - о Лиге чемпионов и трансфере в Европу

Полузащитникрассказал, где пройдет матч квалификации Лиги чемпионов с "Динамо-Брест", как отнеслись в столичном клубе к приездув Казахстан и хочет ли он попробовать себя в европейском чемпионате.- Я не слежу, смотрю только то, что в новостях появляется. Мы пока готовимся в штатном режиме, руководители клуба сказали, что на 99 процентов мы полетим играть в Беларусь.- Конечно, хотелось бы. С Яном мы постоянно разговаривали о карьере в Европе, он мне рассказывал о человеке, который ему помог перебраться в Бельгию. Потом Ян рассказал ему про мои намерения, если будут какие-то варианты, он мне сообщит. Да, этот человек Кен ван Дейк. Но пока ничего конкретного не было.- Смешано, кто-то травит, говорит пенсионер приехал, кто-то думает, круто - Вагнер приехал.- Вообще, конечно, это ненормально, но в силу обстоятельств, какие еще есть варианты? Стадион Мунайтпасова в Нур-Султане? Вроде там занялись реконструкцией, деталей не знаю. Но для меня "Астана Арена" это уже как святыня, где случались большие события, там было столько матчей, побед.Напомним, матч "Динамо-Брест" - "Астана" должен пройти в Бресте в ночь с 18 на 19 августа. Победитель пары будет определен по итогам одной игры. В случае необходимости команды сыграют дополнительное время и будет назначена серия пенальти.