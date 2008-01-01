"Аршавин много "пихал", но многое и дал". Вороговский - о карьере в Бельгии, Вагнере и шансах "Кайрата" в Лиге Европы

Защитник сборной Казахстана по футболув интервью Youtube-каналурассказал, как он оценивает свое положение в "Беерсхоте", что думает о переходеи каковы перспективы алматинского клуба в еврокубках.- Нам повезло, у нас в команде есть игрок, он меня все это время нас стрижет, раз пять уже наверное было. У него целый набор есть, красиво все делает и бесплатно.- Это переходной возраст, уже нет поблажек, как к молодому, ты уже должен все уметь.- Сейчас пока нет. В прошлом сезоне да, я играл в основе, потом случились травмы. Буду работать, стараться.- Это крутое событие, большой игрок. На примере того же, у него вторая молодость произошла, с Вагнером может быть также. Это реклама нашего чемпионата, да и для игроков интересно посмотреть на его уровень. У Вагнера есть чему поучиться, как и того же Аршавина. Да, Андрей много "пихал", но он и многое дал нам.- Уверен, что "Кайрат" пройдет дальше, несмотря на отсутствие игровой практики. Шпилевский и тренер по физподготовке Пападопулос конкретно подготовят команду.Напомним, Вороговский перешел в "Беерсхот" летом 2019 года из "Кайрата". В дебютном сезоне защитник провел 19 матчей и забил один гол. В апреле Вороговский продлил контракт с клубом еще на один сезон. В новом сезоне "Беерсхот" выступает в высшем дивизионе чемпионата Бельгии."Кайрат" 27 августа примет армянский "Ноа" в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы. Победитель определится по итогам одной игры.