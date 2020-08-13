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"Для меня это было безумием". Чемпион мира среди молодежи из Аргентины рассказал о карьере в Казахстане

Он играл с Месси и Агуэро.

"Для меня это было безумием". Чемпион мира среди молодежи из Аргентины рассказал о карьере в Казахстане
Хуан Мануэль Торрес. Фото: ФК "Актобе"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Аргентинский полузащитник Хуан Мануэль Торрес вспомнил, как провел часть карьеры в "Актобе" и что его особенно поразило в традициях казахстанской команды. 

Торрес выступал за "Актобе" в первой половине 2017 года, тогда команду возглавлял украинский специалист Игорь Рахаев. Суммарно он провел шесть матчей за казахстанский клуб. 

"Бывший тренер "Металлиста", где я играл, возглавил команду из Казахстана. Он сказал, что ему нужен игрок в центр поля и готов ли я приехать. Мне нечего было делать и я без колебаний согласился.

Я поехал в город Актобе, он похож на Киев. Там говорили практически на том же языке, что и в Украине, жизнь была спокойной, но футбол очень плохим. Мои партнеры по команде были очень странными. У них есть обычаи, которые я не понимал. 

На одной из тренировок перед стартом чемпионата я увидел капитана команды, у которого в руках была овца, он заставил всех игроков встать на колени на краю поля. Я ничего не понимал, пока один бразилец в команде не сказал мне, что это такой обряд, который должен принести нам удачу. Пока мы стояли, человек схватил нож и убил овцу. Для меня это было безумием, никогда не видел ничего подобного. 

Сейчас я вспоминаю это уже с некоторым юмором, поскольку говорили про удачу, но потом мы не могли забить даже один гол, а уже через полгода все южноамериканцы ушли из клуба", - цитирует игрока infobae.com

35-летний Торрес на старте карьеры считался одним из самых перспективных полузащитников своего поколения в Аргентине. В 2005 году он выиграл молодежный чемпионат мира до 20 лет - в той сборной с ним выступали Лионель Месси, Серхио Агуэро и другие известные игроки. В клубной карьере, помимо "Металлиста" и "Актобе", хавбек выступал на родине за "Расинг", "Сан-Лоренсо" и "Чако Эвер". 

 

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Метки:
Актобе ФК Аргентина

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