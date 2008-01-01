"Ждем решения от УЕФА". Комментатор из Беларуси - об угрозе переноса матча ЛЧ с "Астаной" и главной опасности от "Динамо"

Известный белорусский комментатор Николай Ходасевич в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался о риске переноса матча "Динамо-Брест" - "Астана", который пройдет в рамках первого раунда квалификации Лиги чемпионов. Он также рассказал, кто из игроков брестчан может доставить проблемы казахстанскому клубу.

- Николай, вероятно, самый актуальный вопрос на данный момент в отношении матча "Динамо-Брест" - "Астана": состоится ли эта игра именно в Бресте?



- Да, это действительно актуальный вопрос, с учетом мирных акций, которые проходят по всей Беларуси, в том числе в городе над Бугом. На этой неделе федерация футбола перенесла две игры чемпионата, в частности матч "Динамо-Брест" - "Слуцк", также под вопросом игры, запланированные на выходные. Информации по матчу с "Астаной" у меня пока нет, думаю, брестский клуб вместе с УЕФА решает этот вопрос. Как показывает практика, Брест должен гарантировать безопасность участникам этого поединка, ждем решения от УЕФА и от клуба.



- Как сейчас выглядит "Динамо" в игровом плане? Судя по результатам, у них наблюдается спад после чемпионского сезона?



- Постчемпионский сезон складывается для них и правда непросто, но это предсказывали еще в конце прошлого года. Чемпионский сезон получился очень эмоциональным, мотивационным, и конечно, когда цель достигнута, сложно сохранять прежнюю сплоченность. Это и проявилось на старте нынешнего сезона, "Динамо" точно не стало сильнее и даже вряд ли осталось на том уровне, учитывая потери ведущих игроков - Гутора и Нехайчика, который ушли в другие белорусские команды. И еще одна плохая ситуация для "Динамо" - карантин, они пропустили две недели, после чего проиграли два матча и сейчас далеки от своих оптимальных функциональных кондиций. В общем, классический постчемпионский сезон, когда в межсезонье не были сделаны правильные решения со стороны руководства клуба, а именно - сохранение лидеров, подписание качественных игроков и приглашение хорошего тренера.



- У "Динамо" не сыграет полузащитник Александр Нойок, это большая потеря для команды?



- Да, это важный футболист для центра поля, он дает большой объем работы и является одним из лидеров команды. Но надо отдать должное, у Бреста есть неплохие исполнители на эту позицию, например, Артем Быков может сыграть опорного, да, он игрок другого функционала, но может компенсировать потерю Александра.



- Кто из нынешних игроков "Динамо" способен оказать решающее влияние на результат матча с "Астаной"?



- У "Динамо" опытный состав, в каждой линии есть игроки, которые выступали за пределами страны. В частности, защитник Евгений Хачерди полузащитник Сергей Кисляк, игравший в чемпионате России, на флангах действуют Михаил Гордейчук, который, кстати, вернулся из Казахстана, и Павел Савицкий, выступавший в Польше.



Но главная звезда и угроза "Динамо" по-прежнему Артем Милевский. Несмотря на возраст и не самую оптимальную форму, он способен организовывать быстрые атаки в одно-два касания и остается важным игроком для Бреста.



Напомним, матч "Динамо-Брест" - "Астана" должен пройти в Бресте в ночь с 18 на 19 августа. Победитель пары будет определен по итогам одной игры. В случае необходимости команды сыграют дополнительное время и будет назначена серия пенальти.