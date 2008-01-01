Вновь один из лучших. Зайнутдинов успешно начал новый сезон в "Ростове"

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
продолжает свой карьерный путь в российском "Ростове". Корреспондент Vesti.kz
рассказывает, как игрок провел первый матч в сезоне РПЛ-2020/21 против "Тамбова".
Короткий перерыв между двумя чемпионатами практически никак не отразился на стартовом составе "Ростова" - да, клубом были подписаны несколько игроков, но они не будут конкурентами Зайнутдинова.
Бахтиер снова вышел в основе, при этом у команды Валерия Карпина
остались в запасе Хорен Байрамян
и Роман Еременко
. Зайнутдинов по обыкновению много двигался, часто вступал в верховые единоборства, несколько раз за тайм менялся флангами с Алексеем Ионовым
, но, даже владея игровым преимуществом, всему "Ростову" не хватало остроты в атаке.
Тем не менее Зайнутдинову удалось несколько раз проникнуть в штрафную и создать нервозность у ворот "Тамбова". В одном случае его удар из пределов штрафной оказался заблокирован, а во второй раз Бахтиер отлично обыграл защитника на левом фланге, вошел в штрафную и сильно прострелил вдоль ворот - увы, замкнуть передачу никто не сумел.
Рейтинг игры казахстанца по данным Whoscored.com - 7,1. Выше показатели только у Матиаса Норманна
(7,5), Павла Мамаева
(7,5) и Максима Осипенко
(7,4). Зайнутдинов дважды бил по воротам, сделал 21 передачу, один раз сфолил, совершил 35 касаний с мячом и 18 раз вступал в единоборства.
Бахтиер отыграл 71 минуту, после чего он был заменен на Байрамяна. "Ростов" удачно стартовал в новом сезоне, а Зайнутдинов продолжает уверенно обосновывать свое место в основной обойме.
Следующий матч "Ростов" проведет 15 августа против действующего чемпиона России "Зенита". Игра начнется в 23:00 по времени Нур-Султана.