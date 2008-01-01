В московском "Динамо" прокомментировали интерес к футболистам из Казахстана

В клубе высказались о кандидатуре Исламбека Куата.

Исламбек Куат. Фото: ФК "Оренбург"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Сегодня 14:50
Скаут-аналитик московского "Динамо" Сергей Титов рассказал корреспонденту Vesti.kz, проявлял ли клуб интерес к полузащитнику сборной Казахстана Исламбеку Куату. На данный момент 27-летний футболист по-прежнему является свободным агентом.

"В "Динамо" просматривали игроков из Казахстана, но других. Исламбек Куат не рассматривался клубом", - заявил Титов. 

Напомним, что с января по июль 2020 года Куат являлся игроком "Оренбурга", но после вылета  команды из российский премьер-лиги стороны расторгли соглашение по взаимному согласию.

Кандидатуру Куата рассматривают несколько клубов РПЛ, в числе которых волгоградский "Ротор" и грозненский "Ахмат". Также игрок получил предложение из чемпионата Турции.

Возвращение хавбека в "Кайрат" маловероятно, о чем уже заявили Алексей Шпилевский и Кайрат Боранбаев. За алмтаинский клуб Куат выступал на протяжении шести сезонов до перехода в "Оренбург".
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Куат Исламбек Премьер-лига России Сборная РК по футболу Динамо Москва Оренбург ФК
Футбол Казахстан(футбол)
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Сегодня 14:50
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