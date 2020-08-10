Экс-тренер сборной Казахстана по футболу получил работу во второй лиге

Бывший тренер павлодарского "Иртыша"
и сборной Казахстана Талгат Байсуфинов
назначен спортивным директором ФК "Аксу"
, сообщает KazFootball.kz
.
После снятия "Иртыша" с чемпионата Казахстана павлодарский футбол решил сделать ставку на "Аксу", который выступает во второй лиге. Перед командой поставлена задача в ближайшие три года выйти в премьер-лигу.
В клубе назначили Юрия Ишутина - тренером по вратарям, Марата Еслямова - тренером по физподготовке.
Также "Аксу" пополнил ряд футболистов: Александр Балаев, Павел Шабалин, Аскар Ажикенов, Игорь Демешко, Никита Калмыков, Артем Попов, Константин Заречный, Михаил Голубничий, Рахман Маруа, Санжар Айтым и Батыр Кудайбердинов.
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