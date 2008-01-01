Экс-игрок сборной Казахстана и представители пляжного футбола перешли в клуб второй лиги

Известные воспитанники павлодарского футбола перешли в "Аксу
" из второй лиги. Об этом в интервью Pavlodarnews.kz
сообщил Талгат Байсуфинов
, который начал в работу в клубе.
В списке оказался экс-полузащитник сборной Казахстана Павел Шабалин
. Также "Аксу" пополнили вратари Михаил Голубничий
и Никита Калмыков
с хавбеком Константином Заречным
. Клуб привлек и игроков из пляжного футбола - Александра Балаева
, Игорь Демешко
и Аскара Ажикенова
, которые выступали за "Ак-Бет Баянауыл".
К "Аксу" присоединился полузащитник Салман Чапанов
, который играл за клубы и в большом футболе, и пляжном. Остался и экс-защитник сборной Казахстана Владислав Чернышов
, для которого предстоящий сезон будет третьим в команде.
Ранее стало известно
, что перед "Аксу", который представляет одноименный город в Павлодарской области, будет стоять задача пробиться в первую лигу в этом сезоне. Бюджет команды составит
45 миллионов тенге.
Отметим, что из-за пандемии коронавируса старт второй лиги был отложен на неопределенный срок. Турнир может пройти в усеченном формате.