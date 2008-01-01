Второго Зинченко из Сейдахмета не вышло - российские СМИ

Издание Sportbox.ru
в материале о трансферной работе российской "Уфы" вспомнило переход казахстанского форварда Еркебулана Сейдахмета
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Журналист Андрей Колесников
отмечает, что Сейдахмет не смог повторить успех украинца Александра Зинченко
, который из башкирского клуба перебрался в английский "Манчестер Сити".
"Проект "казахского Месси" Еркебулана Сейдахмета вроде бы выглядит неудачей: второго Александра Зинченко тут не вышло. Но с точки зрения финансов все снова в порядке. Приняв юношу из Казахстана на правах свободного агента, "Уфа" по своему обыкновению заключила с ним долгосрочный контракт, а потому отправила обратно на родину уже за 300 тысяч евро. К лету 2019-го, когда это случилось, юноша провел в РПЛ три матча", - пишет Колесников.
20-летний Сейдахмет летом 2019 года из "Уфы" перешел в "Кайрат". Вчера, 6 августа, алматинский клуб объявил, что форвард отдан в аренду
"Жетысу" до конца сезона.
За "Уфу" Сейдахмет выступал в 2018 году, а первую половину 2019-го провел в аренде в болгарском "Левски". Также в его карьере был "Тараз".