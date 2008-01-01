Второго Зинченко из Сейдахмета не вышло - российские СМИ

Клуб смог извлечь финансовую выгоду от трансфера.

Еркебулан Сейдахмет. Фото: ФК "Уфа"©
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Сегодня 18:34
Издание Sportbox.ru в материале о трансферной работе российской "Уфы" вспомнило переход казахстанского форварда Еркебулана Сейдахмета

Журналист Андрей Колесников отмечает, что Сейдахмет не смог повторить успех украинца Александра Зинченко, который из башкирского клуба перебрался в английский "Манчестер Сити". 

"Проект "казахского Месси" Еркебулана Сейдахмета вроде бы выглядит неудачей: второго Александра Зинченко тут не вышло. Но с точки зрения финансов все снова в порядке. Приняв юношу из Казахстана на правах свободного агента, "Уфа" по своему обыкновению заключила с ним долгосрочный контракт, а потому отправила обратно на родину уже за 300 тысяч евро. К лету 2019-го, когда это случилось, юноша провел в РПЛ три матча", - пишет Колесников. 

20-летний Сейдахмет летом 2019 года из "Уфы" перешел в "Кайрат". Вчера, 6 августа, алматинский клуб объявил, что форвард отдан в аренду "Жетысу" до конца сезона. 

За "Уфу" Сейдахмет выступал в 2018 году, а первую половину 2019-го провел в аренде в болгарском "Левски". Также в его карьере был "Тараз". 
Метки:
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Сегодня 18:34
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