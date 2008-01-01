Казахстанский футболист перешел в зарубежный клуб и сыграет в еврокубках

Бывший защитник молодежной сборной Казахстана Карам Султанов стал игроком азербайджанского клуба "Сумгайыт", сообщает корреспондент Vesti.kz. Нынешний сезон он начинал в составе "Каспия".



Контракт Султанова с "Сумгайытом" рассчитан на два года. В сезоне-2019/2020 азербайджанский клуб занял четвертое место в чемпионате страны и впервые в истории получил право выступать в Лиге Европы. Главным тренером команды является местный специалист Айхан Аббасов.



Ранее Султанов выступал в Казахстане за вторую команду "Ордабасы", "Байтерек" и "Кызыл-Жар". В начале 2020 года игрок перешел в "Каспий", но так и не провел ни одного официального матча в КПЛ.



Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего защитника в 175 тысяч евро. В ближайшее время Султанов прибудет в расположение "Сумгайыта".