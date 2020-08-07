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Нидерландский футболист рассказал о предложении из Казахстана

Он играл на родине, а также во Франции и Норвегии.

Нидерландский футболист рассказал о предложении из Казахстана
Барт Стралман (слева). Фото: ad.nl©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Защитник из Нидерландов Барт Стралман поделился историей об интересе к нему со стороны казахстанского клуба. На данный момент 23-летний игрок выступает за французский "Гренболь". 

"После того, как я вернулся из Норвегии, было много неопределенных клубов, существовал интерес, но на столе не было контрактов. Потом были расплывчатые истории и так или иначе приходилось ждать. Например, был интерес из Казахстана, страна, по которой, возможно, могут возникнуть сомнения. Вы получаете лучшее предложение на словах, но я действительно хотел внимательно все изучить и видеть готовый контракт.

Конечно, будучи футболистом, все зависит от денег, но мне все еще 23 года, и у меня достаточно времени, чтобы много зарабатывать в таких странах. В спортивном плане мне важно, чтобы я получал удовольствие от игры в футбол  и тогда деньги придут естественно. Это  шаг вперед , ну или в какой-то момент у тебя будет приключение в безумной стране", - цитирует Стралмана voetbalzone.nl

Отметим, что ранее защитник выступал за такие клубы, как: "Де Графсхап" (Нидерланды), "Сарпсборг" (Норвегия) и "Родез" (Франция). Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Стралмана в 200 тысяч евро. 

 

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Метки:
Трансфер КПЛ-2020 Нидерланды

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