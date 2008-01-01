"Совершить трансфер было сложно из-за пандемии". Агент - о новом контракте казахстанца в России и плюсе от ухода Кокорина

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Акмаля Бахтиярова, в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал новое соглашение игрока с российским клубом "Сочи".

Ранее стало известно, что казахстанец остается в команде РПЛ еще на два сезона. Селюк выразил надежду, что у Бахтиярова будет больше игровой практики.



"Да, Акмаль подписал новый контракт. Как я уже говорил ранее, из-за пандемии сложно ли было куда-то уехать, совершить трансфер. Будем надеяться, что Акмаль получит больше игровой практики, тем более, как мы знаем, игроки в этой позиции Кокорин и Мостовой ушли. Возможна ли аренда в дальнейшем? Конечно, ничего нельзя исключать.



По поводу состояния Акмаля - он восстановился после травмы, готов к сезону, тренируется в общей группе", - отметил Селюк.



В розыгрыше-2019/20 Бахтияров провел два матча в рамках российской премьер-лиги и одну игру в Кубке России. При этом футболист еще не проводил официальных матчей под руководством Владимира Федотова, который возглавил "Сочи" зимой 2020 года.



В минувшем сезоне чемпионата России "Сочи" занял 12-е место в турнирной таблице. В первом туре РПЛ-2020/21 "Сочи" сыграет против "Спартака" в Москве, матч состоится 9 августа.