Главный тренер клуба РПЛ прокомментировал возможный переход Куата

Казасхтанец стал свободным агентом.

Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Сегодня 12:57

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев дал комментарий корреспонденту Vesti.kz  по поводу интереса к полузащитнику сборной Казахстана по футболу Исламбеку Куату. Ранее хавбек расторг контракт с "Оренбургом". 

"Все вопросы по трансферам - к спортивному директору футбольного клуба "Ахмат", - сказал Талалаев. 

Прошедшие полгода Куат являлся игроком "Оренбурга", но после вылета команды из российской премьер-лиги действующее соглашение игрока с клубом было расторгнуто по взаимному согласию сторон.

Помимо "Ахмата", предметный интерес к опытному полузащитнику проявляет новичок будущего сезона РПЛ "Ротор". 

На тему возможного возвращения Куата в Казахстан и, в частности, в "Кайрат", уже высказались главный тренер команды Алексей Шпилевский и руководитель клуба Кайрат Боранбаев.

Метки:
Куат Исламбек Премьер-лига России Сборная РК по футболу Ахмат ФК Оренбург ФК
Футбол Казахстан(футбол)
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Сегодня 12:57
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