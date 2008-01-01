Главный тренер клуба РПЛ прокомментировал возможный переход Куата

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев дал комментарий корреспонденту Vesti.kz по поводу интереса к полузащитнику сборной Казахстана по футболу Исламбеку Куату. Ранее хавбек расторг контракт с "Оренбургом".



"Все вопросы по трансферам - к спортивному директору футбольного клуба "Ахмат", - сказал Талалаев.



Прошедшие полгода Куат являлся игроком "Оренбурга", но после вылета команды из российской премьер-лиги действующее соглашение игрока с клубом было расторгнуто по взаимному согласию сторон.



Помимо "Ахмата", предметный интерес к опытному полузащитнику проявляет новичок будущего сезона РПЛ "Ротор".



На тему возможного возвращения Куата в Казахстан и, в частности, в "Кайрат", уже высказались главный тренер команды Алексей Шпилевский и руководитель клуба Кайрат Боранбаев.