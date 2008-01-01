Спортивный директор "Рубина" высказался о переходе футболиста сборной Казахстана из "Кайрата"

Полузащитник сборной Казахстана и "Кайрата" Еркебулан Тунгышбаев близок к переходу в команду российский премьер-лигу "Рубин". По этому поводу корреспондент Vesti.kz связался со спортивным директором казанского клуба Олегом Яровинским.



"Пока мы ничего не комментируем", - коротко сказал Яровинский в ответ на вопрос о возможном трансфере Тунгышбаева.



Сделка между казахстанским и российскими клубами может быть официально оформлена на этой неделе. Нынешний контракт Тунгышбаева с "Кайратом" рассчитан до конца 2021 года. Трансферную стоимость 25-летнего футболиста Transfermarkt оценивает в 650 тысяч евро.



Отметим, что в этом году Тунгышбаев играл против "Рубина" на зимних сборах в Турции. В той игре "Кайрат" победил со счетом 3:2.

Известно, что ранее "Рубин" рассматривал других игроков сборной Казахстана, в том числе Бауыржана Исламхана и Романа Муртазаева. Клуб из Казани, который возглавляет экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий, занял десятое место в завершившемся сезоне премьер-лиги. С нового сезона РПЛ казахстанцы перестали считаться легионерами.



В КПЛ-2020 Туныгшбаев провел три официальных матча за "Кайрат", голевыми действиями не отметился.