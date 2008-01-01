"Исламхан? Я комментатор ЛЧ и РПЛ, впервые слышу эту фамилию". Черданцев - о казахстанском футболе и Зайнутдинове

Известный российский комментаторв интервью YouTube-каналуобъяснил, почемуне входит в число лидеров "Ростова", что он думает о просмотрев "Зените" и как оценивает уровень- Я видел его полноценно в Катаре, на зимних сборах, действительно хороший футболист. Но когда мы называем лучших игроков "Ростова", Зайнутдинов в это число не входит. Переоценивать его не стоит - да, хороший, способный футболист, но лидером своей команды он не стал, значит ему есть куда расти. Талант у него безусловно есть - дриблинг, видение поля, но в его возрасте уже надо проявлять игровые качества лидера. Мне казалось, что он может выступить более качественно на данном отрезке турнира.Думаю, ему интересно работать с Карпиным. Москва? В этих клубах конкуренция выше, теоретически возможно, но середина поля - это востребованная линия. Пока мы не видим в списке самых обсуждаемых трансферов фамилию игрока "Ростова".- Я не видел этого футболиста. Я комментатор и ведущий спортивных программ о Лиге чемпионов и чемпионате России. Вы сказали про такого футболиста, но я впервые слышу эту фамилию.- Я ожидал большего, может, где-то не рассчитали или переоценили себя, а может не повезло. Ничего принципиального нового в сборной Казахстана я не увидел, не случилось такого, что раньше была совсем слабая команда, а теперь играет на уровне сборной Франции. Нет, постепенно казахстанский футбол развивается, но медленными темпами.