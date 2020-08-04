"Исламхан? Я комментатор ЛЧ и РПЛ, впервые слышу эту фамилию". Черданцев - о казахстанском футболе и Зайнутдинове

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
- Я видел его полноценно в Катаре, на зимних сборах, действительно хороший футболист. Но когда мы называем лучших игроков "Ростова", Зайнутдинов в это число не входит. Переоценивать его не стоит - да, хороший, способный футболист, но лидером своей команды он не стал, значит ему есть куда расти. Талант у него безусловно есть - дриблинг, видение поля, но в его возрасте уже надо проявлять игровые качества лидера. Мне казалось, что он может выступить более качественно на данном отрезке турнира.
Думаю, ему интересно работать с Карпиным. Москва? В этих клубах конкуренция выше, теоретически возможно, но середина поля - это востребованная линия. Пока мы не видим в списке самых обсуждаемых трансферов фамилию игрока "Ростова".
Об Исламхане
- Я не видел этого футболиста. Я комментатор и ведущий спортивных программ о Лиге чемпионов и чемпионате России. Вы сказали про такого футболиста, но я впервые слышу эту фамилию.
О сборной Казахстана в отборе Евро-2020
- Я ожидал большего, может, где-то не рассчитали или переоценили себя, а может не повезло. Ничего принципиального нового в сборной Казахстана я не увидел, не случилось такого, что раньше была совсем слабая команда, а теперь играет на уровне сборной Франции. Нет, постепенно казахстанский футбол развивается, но медленными темпами.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!