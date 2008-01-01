Футболист сборной Казахстана и "Кайрата" перейдет в клуб российской премьер-лиги

Полузащитник сборной Казахстана и "Кайрата" Еркебулан Тунгышбаев
близок к переходу в казанский "Рубин
", сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Сделка между казахстанским и российскими клубами может быть официально оформлена на этой неделе. Нынешний контракт Тунгышбаева с "Кайратом" рассчитан до конца 2021 года. Трансферную стоимость 25-летнего футболиста Transfermarkt оценивает в 650 тысяч евро.
Примечательно, что в этом году Тунгышбаев играл против "Рубина" на зимних сборах в Турции. В той игре "Кайрат" победил
со счетом 3:2.
Известно, что ранее "Рубин" рассматривал других игроков сборной Казахстана, в том числе Бауыржана Исламхана
и Романа Муртазаева
. Клуб из Казани, который возглавляет экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий
, занял десятое место в завершившемся сезоне премьер-лиги.
Таблица всех трансферов РПЛ
В нынешнем сезоне Туныгшбаев провел три официальных матча за "Кайрат", голевыми действиями не отметился. С 2013 по 2018 год вингер выступал за родной "Ордабасы". В составе сборной Казахстана игрок провел девять матчей и забил один гол.
Отметим, что Тунгышбаев мог перебраться в Россию еще в 2018 года - он ездил
на просмотр в "Амкар". С нового сезона казахстанцы перестали считаться легионерами в РПЛ.