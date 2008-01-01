Боранбаев выдвинул условия Куату для возвращения в "Кайрат"

Председатель наблюдательного совета ФК "Кайрат" Кайрат Боранбаев рассказал, насколько вероятно возвращение в клуб полузащитника Исламбека Куата. Один из бывших лидеров алматинской команды стал свободным агентом после ухода из "Оренбурга"



"Если он не найдет себе другие варианты в России, то мы его пригласим к нам на сбор. Посмотрим, подходит ли он нам сейчас по разным моментам. И если он нам не подойдет, то Куат сможет искать варианты трудоустройства в других казахстанских клубах", - цитирует Боранбаева Youtube-канал Sports True.



Напомним, что Куат покинул "Кайрат" в конце 2019 года, после чего он стал игроком "Оренбурга", за который провел три матча в РПЛ-2019/20. По итогам прошедшего сезона его команда вылетела в ФНЛ, а хавбек расторг контракт с клубом по взаимному согласию сторон.



Сейчас Куат находится в поиске нового клуба в РПЛ, по информации от различных источников к нему проявляют интерес "Ротор" и "Ахмат".



За "Кайрат" Куат выступал на протяжении шести сезонов. Свою позицию относительно потенциального возвращения игрока в Алматы также высказал главный тренер черно-желтых Алексей Шпилевский.