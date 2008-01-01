Еще один футболист сборной Казахстана появится в FIFA 21

Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский
появится в футбольном симуляторе FIFA 21, сообщает KazFootball.kz
.
Накануне "Беерсхот", за который выступает Вороговский, вышел
в высшую лигу чемпионата Бельгии. Место его команда получила из-за расширения турнира до 18 участников.
В FIFA 20 на момент выпуска было два казахстанца - полузащитник голландского "Хераклеса" Александр Меркель
и защитник Константин Энгель
, выступающий за "Оснабрюк" из второй немецкой бундеслиги. После зимнего обновления в игру добавились
еще два хавбека: Бауыржан Исламхан
, перешедший в "Аль-Айн" из ОАЭ, и Георгий Жуков
, ставший игроком польской "Вислы" из Кракова.
При этом Жуков и Исламхан уже были в FIFA. В FIFA 13 рейтинг Исламхана составлял 58, а в FIFA 20 он вырос до 71. С рейтинга 59 начинал Жуков в FIFA 2013 в качестве игрока "Беерсхота", в FIFA 16, играя за нидерландскую "Роду", он получил 60, а в FIFA 17, выступая за российский "Урал", - 68, который актуален и сейчас.
Отметим, что FIFA 21 выйдет 6 октября. На обложке будет
форвард сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе
.