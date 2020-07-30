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Казахстанец Жуков определился с местом продолжения карьеры в Европе

Полузащитник выступает за сборную.

Казахстанец Жуков определился с местом продолжения карьеры в Европе
Фото: ФК "Висла"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков с высокой вероятностью проведет еще как минимум один сезон в краковской "Висле", сообщает корреспондент Vesti.kz

Хавбек доволен этапом карьеры в Польше и доверием, которое он получил в клубы. За Жуковым наблюдает команды из Германии и России, но игрок хочет провести полноценный сезон в чемпионате Польши.

Нынешнее соглашение 26-летнего футболиста рассчитано до конца 2020 года, но, вероятно, будет продлено. При этом "Висла" может предложить игроку улучшенные финансовые условия, которые будут в несколько раз превышать первый контракт игрока. 

В прошедшем сезоне Жуков провел 13 матчей дважды включался в символическую сборную тура. Он перешел в "Вислу" в зимнее окно в статусе свободного агента. По итогам сезона "Висла" финишировала на 13-м месте, сохранив прописку в Экстраклассе. Новый чемпионат Польши стартует 22 августа.

 

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Метки:
Жуков Георгий Сборная РК по футболу Польша

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