"Они продадут Зайнутдинова только за бешеные деньги". Российский агент - о будущем "Ростова"

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, в каком случае "Ростов" может расстаться со своими лидерами, и упомянул в их числе полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова.



На данный момент бывший хавбек "Астаны" ведет переговоры о продлении контракта, о чем сообщил его агент Евгений Новиков.



"Распродажа игроков в "Ростове" возможна лишь теоретически и только за очень большие деньги. Они могут продать Норманна, Шомуродова, Зайнутдинова только если за них предложат бешеные деньги. У них в каждой позиции есть сильные игроки, им не хватило фарта, чтобы попасть в тройку. Вот кто может жаловаться на судейство, так это "Ростов", у них отняли очки. Карпин титанический труд проделывает, они действительно в футбол играют", - сказал Гурцкая в интервью Youtube-каналу "Футбольный Биги".



Напомним, по итогам чемпионата России-2019/20 "Ростов" занял пятое место в турнирной таблице и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы. Зайнутдинов провел за "Ростов" 17 матчей в РПЛ (4 гола, 2 голевые передачи), а также 2 игры в Кубке России.