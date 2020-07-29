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"Они продадут Зайнутдинова только за бешеные деньги". Российский агент - о будущем "Ростова"

Также он выделил работу главного тренера команды Валерия Карпина.

"Они продадут Зайнутдинова только за бешеные деньги". Российский агент - о будущем "Ростова"
Фото: ФК "Ростов"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Известный футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, в каком случае "Ростов" может расстаться со своими лидерами, и упомянул в их числе полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова

На данный момент бывший хавбек "Астаны" ведет переговоры о продлении контракта, о чем сообщил его агент Евгений Новиков. 


"Распродажа игроков в "Ростове" возможна лишь теоретически и только за очень большие деньги. Они могут продать Норманна, Шомуродова, Зайнутдинова только если за них предложат бешеные деньги. У них в каждой позиции есть сильные игроки, им не хватило фарта, чтобы попасть в тройку. Вот кто может жаловаться на судейство, так это "Ростов", у них отняли очки. Карпин титанический труд проделывает, они действительно в футбол играют", - сказал Гурцкая в интервью Youtube-каналу "Футбольный Биги". 

Напомним, по итогам чемпионата России-2019/20 "Ростов" занял пятое место в турнирной таблице и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы. Зайнутдинов провел за "Ростов" 17 матчей в РПЛ (4 гола, 2 голевые передачи), а также 2 игры в Кубке России. 

 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Премьер-лига России Ростов ФК Сборная РК по футболу

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