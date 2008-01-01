Исламхан прибыл в ОАЭ для подписания контракта с "Аль-Айном"

Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан добрался до Объединенных Арабских Эмиратов и в ближайшее время должен подписать новый контракт с клубом "Аль-Айн", сообщает корреспондент Vesti.kz. Ранее игрок находился в Алматы.



Исламхан уже прибыл в город Эль-Айн, где базируется его команда. Новое соглашение казахстанского полузащитника с арабским клубом будет рассчитано на несколько лет. Личную заинтересованность в подписании контракта с Исламханом выразил главный тренер команды - португалец Педро Эмануэл.



В середине июля "Аль-Айн" начал работу на подготовительных сборах. Летом клубу удалось подписать португальского вингера Вилсона Эдуарду, также в команде остался лучший бомбардир - тоголезец Коджо Лаба. При этом "Аль-Айн" покинул известный венгерский полузащитник Балаж Джуджак.



Напомним, в прошлом сезоне Исламхан провел за "Аль-Айн" десять матчей и забил один гол. Внутренние турниры в ОАЭ были досрочно завершены, имя чемпиона и обладателя Кубка не было объявлено, "Аль-Айн" являлся претендентом на два трофея.