Агент футболиста сборной Казахстана заявил об интересе к игроку из России и европейских лиг

Алибек Кабенов

Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский после первого сезона в бельгийском "Беерсхоте" заинтересовал сразу несколько команд из Польши, Австрии, Бельгии и России. Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал представитель игрока Кен Ван Дейк.



"Я доволен прогрессом Яна. Он смог хорошо адаптироваться к лиге и новой стране. Его выступления вызвали интерес у других команд из таких стран, как Бельгия, Россия, Австрия и Польша.



На данный момент он полностью сосредоточен на ответном матче с "Левеном" за право повышения в высший бельгийский дивизион. "Беерсхот" выиграл первый матч, а ответный запланирован на 2 августа", - отметил Ван Дейк.



В составе "Беерсхота" Вороговский провел 19 матчей во втором бельгийском дивизионе, забив один гол и оформив один ассист. В апреле 23-летний защитник продлил контракт с клубом, куда перебрался прошлым летом из "Кайрата".