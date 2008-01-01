Скончался экс-директор "Тобола" и "Иртыша" Халимжан Ержанов

Ушел из жизни костанайский футбольный функционер Халимжан Ержанов, сообщается на сайте "Тобола". Ему было 56 лет. Причина смерти не называется.

"В конце девяностых Халимжан Сагидоллович проделал большую работу, чтобы "Тобол" вернулся к выступлениям в чемпионате страны. С именем этого человека связаны многие успехи нашего футбольного клуба, в том числе - единственное на данный момент золото.

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В последние годы Халимжан Ержанов занимал должность на стадионе "Центральный", продолжая приносить пользу местному спорту", - говорится в сообщении клуба.

Отметим, что Ержанов в прошлом также являлся директором павлодарского "Иртыша" и возглавлял НФЛ - предшественника ПФЛК.

Редакция Vesti.kz выражает соболезнования родным и близким Халимжана Ержанова в связи с утратой.

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