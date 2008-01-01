Умер бывший директор ФК "Байтерек"

Казахстанская федерация футбола (КФФ) выразила соболезнования по поводу кончины известного футбольного функционера, бывшего директора столичного клуба "Байтерек" Хасенова Батыржана Сейтахметовича.



"Батыржан Сейтахметович за свою недолгую жизнь успел сделать значительный вклад в развитие отечественного футбола, дав возможность раскрыться многим талантливым игрокам. Он навсегда останется в сердцах поклонников спорта номер один.



КФФ выражает искренние соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении.