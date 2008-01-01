Умер бывший директор ФК "Байтерек"

КФФ выразила соболезнования.

Фото: ya62.ru
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Вчера 19:16

Казахстанская федерация футбола (КФФ) выразила соболезнования по поводу кончины известного футбольного функционера, бывшего директора столичного клуба "Байтерек" Хасенова Батыржана Сейтахметовича.

"Батыржан Сейтахметович за свою недолгую жизнь успел сделать значительный вклад в развитие отечественного футбола, дав возможность раскрыться многим талантливым игрокам. Он навсегда останется в сердцах поклонников спорта номер один.

КФФ выражает искренние соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении.

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Метки:
Утраты Футбол
Футбол Казахстан(футбол)
0
Вчера 19:16
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