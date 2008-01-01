Исламхан посетил базу "Кайрата" и увиделся с игроками

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан провел несколько индивидуальных тренировок на базе своего бывшего клуба "Кайрат", сообщает корреспондент Vesti.kz.



Исламхан поддерживает форму, поскольку в ближайшее время должен отправиться в ОАЭ и присоединиться к "Аль-Айну". В этот период игрок занимался в том числе на базе "Кайрата" и успел пообщаться со своими бывшими партнерами и тренерским штабом.



Напомним, что Исламхан был капитаном "Кайрата" и выступал за алматинский клуб на протяжении шести сезонов. В этом году капитан сборной Казахстана перебрался в "Аль-Айн" на правах свободного агента. После окончания краткосрочного контракта клуб из ОАЭ предложил игроку пролонгировать соглашение на несколько лет.

