Исламхан посетил базу "Кайрата" и увиделся с игроками

Он готовится к переезду в зарубежный клуб.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Вчера 17:05

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан провел несколько индивидуальных тренировок на базе своего бывшего клуба "Кайрат", сообщает корреспондент Vesti.kz

Исламхан поддерживает форму, поскольку в ближайшее время должен отправиться в ОАЭ и присоединиться к "Аль-Айну". В этот период игрок занимался в том числе на базе "Кайрата" и успел пообщаться со своими бывшими партнерами и тренерским штабом. 

Напомним, что Исламхан был капитаном "Кайрата" и выступал за алматинский клуб на протяжении шести сезонов. В этом году капитан сборной Казахстана перебрался в "Аль-Айн" на правах свободного агента. После окончания краткосрочного контракта клуб из ОАЭ предложил игроку пролонгировать соглашение на несколько лет. 
 

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Метки:
КПЛ-2020 Кайрат ФК Исламхан Бауыржан Аль-Айн ФК Сборная РК по футболу
Футбол Казахстан(футбол)
2
Вчера 17:05
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